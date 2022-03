El avance del año, la falta de solución de los problemas más importantes y no solo los urgentes, han comenzado a tensar la paciencia ciudadana. Sus representantes se hicieron cargo de las principales demandas y a través de proyectos de declaración y manifestaciones advirtieron que el relato debe dejar lugar a los hechos.

En la sesión de la Cámara de Diputados del martes los ministros de Salud, Educación, Economía y Seguridad fueron marcados y por elevación, aun desde el oficialismo, se dirigió un mensaje al propio Gobernador de la Provincia. La mayoría que lo sostiene no es unánime y los principales voceros no pudieron enfrentar efectivamente la contundencia de los datos que se expusieron para describir las aristas más ríspidas de la realidad en el interior de la Provincia.

Un Proyecto de Ley proponiendo declarar de interés la prevención, asistencia y tratamiento de la ludopatía en todo el territorio generó un extenso debate pero solo sirvió para demorar los reclamos y las críticas que se vertieron en la mayor parte de una sesión que tomó un poco menos de cuatro horas. Tampoco suavizó los embates el homenaje a los Héroes de Malvinas, en vísperas de la recordación del 2 de abril, que tuvo un alto vuelo y un toque emotivo cuando se analizó una iniciativa de dos niños que habitan los extremos norte y sur del país. El tratamiento del proyecto de ley Proyecto de Ley imponiendo el uso obligatorio de bordado o estampa de las Islas Malvinas con los colores de la bandera nacional en los guardapolvos y uniformes correspondientes a los tres niveles de Educación, sirvió para traer al debate la cuestión de la pobreza. Se dijo en el debate que hay niños que no podrán llevar la imagen en su pecho, porque no tienen guardapolvos.

Un proyecto de Declaración formalizando el pedido de incorporación de personal necesario en todas las áreas en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, departamento General San Martín, fue el pretexto para cuestionar el funcionamiento del sistema de salud. Como si los crudos datos de las carencias no fuesen suficientes, se criticaron con dureza los modos de vinculación con sus operadores por parte del ministro de ramo.

Se pidió franqueza y se explicó que echar manos a una declaración para pedir un trámite corriente, obedece a las dudas que genera el Poder Ejecutivo con afirmaciones que no son ciertas y anuncios que no se cumplen. Los reclamos se generalizaron y desde el propio oficialismo se pidió medidas para no afectar un derecho que es esencial, cuyo acceso está actualmente dificultado. Se denunció discriminación al interior. Un dato fue relevante: de 25 mil millones de pesos que se invierten en los hospitales de todo el territorio, dos tercios se destinan a tres establecimientos de la Capital.

Asimismo se destacó que el gobierno educativo no ha logrado asegurar un ciclo lectivo normal y en las fallas no hay interferencias externas; solo es ineficiencia. La Seguridad también está exigiendo medidas urgentes y la población las ha empezado a pedir en las calles.

Un gobernador poco afecto al diálogo y un oficialismo que intenta hacer valer su predominio en las bancas, exigen cambios y ese es el panorama que se pintó en la última sesión de la Cámara de Diputados. A ese fin quedó ratificada la importancia que esté habilitado un espacio de discusión, análisis, demandas y propuestas.

Salta, 30 de marzo de 2022