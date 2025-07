La tarea de los congresales de casi todas las provincias del Río del Plata, que se reunieron en Tucumán, fue la toma de una decisión impostergable en un momento difícil. Se avanzó con el propósito planteado en la Revolución de Mayo de 1810, que inició el camino hacia la autodeterminación de este territorio.

Fue la afirmación de la soberanía, entendida como el derecho del pueblo a elegir su propio destino y a gobernarse a sí mismo, construyendo su identidad. Fue el inicio de un camino difícil, como es aquel que apunta a lograr la unidad, compatibilizando intereses contrapuestos e imponiendo la equidad.

La Declaración de Tucumán fue un momento histórico, intenso, profundo, de apertura de una nueva etapa; ni la primera ni mucho menos la última. Más de dos siglos después se sigue trabajando para alcanzar los objetivos y propósitos de aquellos próceres que tuvieron que vencerse a sí mismos para alcanzar lo que buscaban.

El punto hoy no es enfrentar una cruz y la espada. Es más complejo aunque hay más recursos para ir contra los intentos de dominación ideológica, económica y social. El momento no es menos difícil, porque hay pobreza y se están limando los cimientos de la independencia, como es la educación. Porque sigue teniendo vigencia lo que pensaban hombres de la talla de Belgrano y San Martín: un pueblo educado siempre será libre. Pero también hay que consolidar la cultura del trabajo, construyendo un marco de desarrollo social y económico, en el que se puedan ejercer los derechos civiles.

En 2025 se ha llegado a un estado de apatía en la sociedad, que no se siente convocada ni partícipe de las acciones políticas de sus gobernantes. De la misma manera que no da presencia a una celebración histórica tan empinada como la de hoy, ha comenzado a restar participación en hechos cívicos fundamentales, como el de la elección de sus representantes. Y esos son datos de la realidad que quienes tienen las más altas responsabilidades en la conducción de la comunidad no deben dejar de considerar.

La puja entre Nación y Provincias está configurando un clima de tensión política que se llevó puesto el ánimo festivo de una fecha que cualquier país celebra con entusiasmo. Con líderes formales ocupados en un conflicto por la distribución de recursos y una ciudadanía preocupada por un descenso en su estado de bienestar, el Día de la Independencia está transcurriendo de manera opaca.

Más atención se presta al tiempo inmediato por venir, atravesado por la puja por el reparto de fondos y por las elecciones nacionales de medio tiempo. No hay voluntad por resolver por la vía del consenso los problemas que atañen al conjunto de la sociedad, que son muchos y dolorosos, como los que que atañen a los ancianos y a los discapacitados; como los que amenazan a las universidades y, especialmente, como los que secan las arcas provinciales y municipales.

Hay que morigerar la violencia discursiva y limar las aristas puntiagudas de la confrontación. La conflictividad no es el camino hacia las soluciones.

Salta, 09 de julio de 2025