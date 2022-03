Coherencia

Gustavo Sáenz dejó inauguradas dependencias administrativas e incorporó equipamiento donado por la Fundación del Banco Macro al Hospital Materno Infantil y fue la oportunidad propicia para defender una gestión esforzada en extremo que no se ve en resultados. La primera mitad de su mandato significó para el Gobernador un camino escarpado que lo marcó con sus dificultades, sobre las que suele llamar la atención para explicar situaciones irresueltas.

Como en otras ocasiones, puntualizó que fueron dos años muy difíciles, aunque reconoció que también lo fueron para todos los salteños y sobre todo para quienes se desempeñan en el sistema sanitario. Fueron víctimas propicias del Covid pero no abandonaron la lucha obligada de los trabajadores de la salud. Fue en ese punto que denunció haber recibido un sistema de salud público precario con muchas necesidades, por lo que tomó “la fuerte decisión política de mejorarlo”, dijo este martes.

Sus expresiones fueron interpretadas como respuesta a sus críticos. Uno de los que tomó la posta a poco de la exposición de la enumeración de acciones realizadas en el informe sobre la situación general de la Provincia, fue el intendente de San Ramón de la Nueva Orán. Pablo González manifestó su disgusto con la situación del hospital San Vicente de Paúl, cuya área de acción abarca 300 mil habitantes pero no demandó obras sino recursos como insumos, equipamiento y reactivos para dar respuesta a los pacientes. Además aseguró que no hay suficientes médicos para atender la guardia ni para realizar las cirugías, por lo que las personas deben buscar asistencia lejos de su vivienda. Esa exposición mediática del jefe comunal fue ratificada en el ámbito legislativo y diputados de muchos departamentos hicieron suyas esas demandas llevándolas a distintos puntos del territorio.

El debate le está permitiendo al gobernador Sáenz ratificar los principios de su política para el sector. Según señaló, pone esfuerzo y sacrifico en atender la situación en el entendimiento que por su importancia la salud no es un gasto sino inversión. También informó que las acciones encaradas no solo atienden la coyuntura, sino que se pretende queden en el tiempo y que de manera progresiva, las soluciones van a llegar a todos los municipios.

Puede entenderse que quizás haya un problema comunicacional que demoró que se tome nota del deterioro de la Salud Pública al momento de iniciarse la actual gestión de gobierno. Como dato, el propio titular de la cartera comentó oportunamente que la deficiente planta de personal -que no solo es de médicos, sino también de enfermeros y ordenanzas- es resultado de una errónea política de contención de gasto público de gestiones anteriores. Las vacantes que se fueron produciendo no se cubrieron y el esfuerzo para hacerlo ahora ante una demanda creciente del servicio puso al Estado ante una obligación que no solo es muy onerosa sino compleja dada la especialización exigida.

La próxima explicación que deberá dar el gobernador Sáenz seguramente será sobre el deterioro de la infraestructura escolar. Tampoco en ese ámbito hay coherencia entre el discurso y la realidad.

Salta, 15 de marzo de 2022