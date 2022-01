No hisoparán a contactos estrechos con síntomas de COVID-19

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, participó hoy del Consejo Federal de Salud (COFESA) junto a sus pares de las 24 jurisdicciones. Allí analizaron la actual situación epidemiológica de incremento en el número de casos de COVID-19 y acordaron facilitar el acceso a la vacunación durante los meses de enero y febrero permitiendo que las personas se vacunen fuera de su lugar de residencia. Además, se definió que el intervalo mínimo para la aplicación de las dosis de refuerzo sea no menor a cuatro meses y cambiar la lógica de los testeos.



Durante la reunión se transmitió la recomendación realizada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) de homologar a no menos de 4 meses el intervalo mínimo para la aplicación de las dosis de refuerzo en todas las personas mayores de 18 años con el objetivo de aprovechar oportunidades y agilizar la campaña de vacunación. Es decir, que toda persona que haya completado su esquema de vacunación inicial hace más de por lo menos 120 días, está en condiciones de recibir la dosis refuerzo. La implementación de la medida se adaptará a las condiciones y planificación definida por los diferentes planes jurisdiccionales.



En ese sentido, desde la cartera nacional se definió modificar los algoritmos con el objetivo de disminuir la tensión en los centros de testeo, que en los últimos días han experimentado un incremento considerable. Se precisó que si la persona tiene síntomas compatibles con COVID-19 y tuvo contacto estrecho con un caso positivo no es estrictamente necesario realizar un test para confirmar el diagnóstico, ya que, ante tan elevada circulación viral, la confirmación puede establecerse por nexo clínico y epidemiológico. En el caso de que la persona haya tenido un contacto estrecho con un caso confirmado, pero no presente síntomas deberá realizar el aislamiento correspondiente pero no está indicado el testeo.

También se informó que en las últimas horas la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó la comercialización de cuatro marcas de autotest que permitirán una disminución en la demanda de testeos, y ha sido probado como una opción que promueve el autocuidado. Para poder hacer frente a la demanda en los testeos se informó que además se está trabajando en la articulación con el sector privado, quienes ofrecieron disponibilidad de ampliar oferta y ser parte de la expansión diagnóstica.

En relación al aforo de eventos masivos en este contexto de aumento del número de casos y ante la manifiesta preocupación de algunos ministros de salud provinciales, la ministra Vizzotti explicó que el DNU vigente habilita a las jurisdicciones a tomar las medidas que consideren necesarias ya que las acciones focalizadas han demostrado mayor impacto, y aseguró el acompañamiento de la cartera nacional en ese sentido.

Medidas del Ministerio de Salud

Homologar a no menos de 4 meses el intervalo mínimo para la aplicación de las dosis de refuerzo en todas las personas mayores de 18 años

Todas las personas pueden vacunarse fuera de su lugar de residencia

Si una persona tiene síntomas compatibles con COVID-19 y tuvo contacto estrecho con un caso positivo no se necesita testear: es positivo

Si una persona haya tenido un contacto estrecho con un caso confirmado, pero no presente síntomas deberá realizar el aislamiento

ANMAT autorizó la comercialización de cuatro marcas de autotest

Aforo de eventos masivos: el DNU vigente habilita a las jurisdicciones a tomar las medidas que consideren necesarias

Fuente: Minuto Uno