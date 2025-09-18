Sáenz anunció que se presentó un nuevo proyecto de inversión minera

Este jueves, el Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se reunió con los directivos de Ganfeng Lithium en Casa de Gobierno.

“Me presentaron un nuevo proyecto de inversión en Pozuelos–Pastos Grandes”, detalló el mandatario en sus redes sociales.

Sáenz celebró el anuncio señalando que “reafirma a Salta como protagonista del desarrollo del litio en la Argentina y en el mundo”.

“Con más producción, más empleo local y más oportunidades de desarrollo, seguimos construyendo juntos el futuro de nuestra provincia”, expresó.