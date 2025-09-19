Aumentos en prepagas: las cuotas suben hasta 2,4% en octubre

Las empresas de medicina privada ajustan sus planes en línea con la inflación y según edad, región y tipo de cobertura.

Argentina19/09/2025

images?q=tbn:ANd9GcQYa9nf67oonh_EUKd77mQbD2g7VmfIvrxrWXx0jsjZGDSB8Kx5cZUTy-j11Iu6tVQstrw&usqp=CAU

Las empresas de medicina prepaga confirmaron los aumentos en su diferentes planes para octubre. En líneas generales, los incrementos se ubicaron entre el 1,1% y el 2,4%, según la compañía, la región del país, la edad del usuario, etc.

En un año de transformaciones para el mercado de salud - y a raíz de la Resolución Nº645/2025 publicada el pasado mayo - las prepagas deben poner a disposición los valores de las cuotas de los planes de salud declarados por las Entidades de Medicina Prepaga (EMP). En ese sentido, la Superintendencia de Servicios de Salud pone a disposición la información en su web oficial.

Los aumentos en las cuotas de las prepagas

En promedio, los aumentos están en torno al 1,9%, en línea con el dato de inflación comunicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para agosto. De acuerdo a la información suministrada al Gobierno por parte de las compañías, así quedaron los incrementos confirmados para octubre.

las-claves-del-decreto-que-desregula-las-obras-sociales-y-prepagasfoto-adobe-stock-Z2H3IM4KFJCMDHBWKCambios clave en las prepagas: aprueban cláusulas y nuevo modelo de factura

El aumento en cada prepaga

  • Swiss Medical: 1,90%
  • Hospital Italiano (diferencia planes con y sin copagos): promedio 1,1%
  • OSDE: 1,85% (2,30% en región Patagonia)
  • Medifé: 1,90%
  • Galeno: entre 1,90% y 2,40% (según el plan)
  • Swiss Medical: 1,90%
  • Medicus: 1,92%
  • Avalian: 1,9%
  • Luis Pasteur: 1,9%
  • Omint: entre 1,9% y 2,3% (según el plan)
  • Hospital Alemán: 1,90%

Con información de Ámbito

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail