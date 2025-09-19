El jefe del interbloque Unión por la Patria anticipó que senadores y diputados de distintos bloques impulsarán una declaración conjunta para frenar la privatización del sistema nuclear nacional.
Aumentos en prepagas: las cuotas suben hasta 2,4% en octubre
Las empresas de medicina privada ajustan sus planes en línea con la inflación y según edad, región y tipo de cobertura.Argentina19/09/2025
Las empresas de medicina prepaga confirmaron los aumentos en su diferentes planes para octubre. En líneas generales, los incrementos se ubicaron entre el 1,1% y el 2,4%, según la compañía, la región del país, la edad del usuario, etc.
En un año de transformaciones para el mercado de salud - y a raíz de la Resolución Nº645/2025 publicada el pasado mayo - las prepagas deben poner a disposición los valores de las cuotas de los planes de salud declarados por las Entidades de Medicina Prepaga (EMP). En ese sentido, la Superintendencia de Servicios de Salud pone a disposición la información en su web oficial.
Los aumentos en las cuotas de las prepagas
En promedio, los aumentos están en torno al 1,9%, en línea con el dato de inflación comunicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para agosto. De acuerdo a la información suministrada al Gobierno por parte de las compañías, así quedaron los incrementos confirmados para octubre.
El aumento en cada prepaga
- Swiss Medical: 1,90%
- Hospital Italiano (diferencia planes con y sin copagos): promedio 1,1%
- OSDE: 1,85% (2,30% en región Patagonia)
- Medifé: 1,90%
- Galeno: entre 1,90% y 2,40% (según el plan)
- Medicus: 1,92%
- Avalian: 1,9%
- Luis Pasteur: 1,9%
- Omint: entre 1,9% y 2,3% (según el plan)
- Hospital Alemán: 1,90%
Con información de Ámbito
La Resolución 1725/2025 de la Superintendencia de Servicios de Salud aprobó cláusulas mínimas para los planes de prepagas e impuso un modelo de factura obligatorio para controlar los aportes.
