“Creo que fue un error enorme de la Derecha no levantar la bandera de los Derechos Humanos que son universales. Si uno no arranca de ese concepto partidiza una serie de derechos, creo que lamentablemente los partidos de derecha no los pusieron en su agenda”, dijo Álvaro Ulloa.

Consideró que se vive mucho mejor en un país que respete los derechos humanos que en uno que no lo haga y contó que cursó un seminario sobre derechos humanos en España y lo definió como “un mundo nuevo”.

Por otra parte, Ulloa consideró un error que en Argentina se hayan cooptado organismos de Derechos Humanos y señaló que eso no es posible “porque el que viola los derechos humanos es el Estado, no en forma voluntaria tal vez”.

“El reclamo en última instancia es contra el Estado y si un organismo de Derechos Humanos está cooptado por el Estado no pude reclamar, ese es un error enorme”, dijo Álvaro Ulloa.