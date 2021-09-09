Saeta modificará algunas paradas de colectivos el próximo 15 de septiembre

Salta 09 de septiembre de 2021

En el marco de la celebración de la Solemnidad del Señor y la Virgen del Milagro, SAETA estableció la ubicación de las paradas de cada línea urbana y metropolitana para el miércoles 15 de septiembre día en que se desarrollará la procesión con las sagradas Imágenes.