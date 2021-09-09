Saeta modificará algunas paradas de colectivos el próximo 15 de septiembre

Salta 09 de septiembre de 2021
En el marco de la celebración de la Solemnidad del Señor y la Virgen del Milagro, SAETA estableció la ubicación de las paradas de cada línea urbana y metropolitana para el miércoles 15 de septiembre día en que se desarrollará la procesión con las sagradas Imágenes.
saetaMICROS

Al igual que en años anteriores el diagrama de las paradas fue dispuesto por zonas y para las áreas cercanas alMonumento 20 de Febrero y la Iglesia Catedral.

paradas-de-colectivos-por-zona-para-el-15-de-septiembre

PARADAS CORREDORES ZONA SUR

1 A Y 1 B: Ituzaingó pasando Mendoza

3 A: Av. San Martín y Córdoba

3 B: Florida entre Mendoza y Av. San Martín

3C: Av. San Martín entre Florida e Ituzaingó

5B:  Pellegrini pasando Mendoza

8 A, 8 B, 8C: Av. San Martín, entre Pellegrini y Jujuy

Troncal Norte Sur: Pellegrini entre San Juan y Mendoza

PARADAS CORREDORES ZONA ESTE

2A 2B 2C 2G: Córdoba entre Urquiza y Alvarado.

PARADAS CORREDORES ZONA SUDESTE

2D 2E 2F: Córdoba entre Urquiza y Av. San Martín

7C: Catamarca entre Urquiza y Av. San Martín

7D 7E:  Ituzaingó esquina San Juan.

PARADA CORREDORES ZONA OESTE

 4A 4B 4C: Pellegrini entre Mendoza y San Martín

4 D: Mendoza entre Ituzaingó y Florida

5C: Mendoza entre Ituzaingó y Florida

PARADAS CORREDORES INTERURBANOS SUR

ROSARIO DE LERMA: Pellegrini entre San Juan y Mendoza

METROPOLITANO Corredor 5: Pellegrini entre San Luis y San Juan

QUIJANO corredor 6: Pellegrini entre San Juan y Mendoza

SAN AGUSTÍN corredor 7: Pellegrini entre San Juan y Mendoza

PARADAS CORREDORES ZONA NORTE (cercanías Iglesia Catedral)

1C Rivadavia esquina Zuviría

5A 5B Leguizamón esquina Zuviría

6A 6B Rivadavia entre Mitre y Zuviría

6C Zuviría esquina Rivadavia

7A 7B Zuviría entre Leguizamón y Rivadavia

HUAICO MIRASOLES Zuviría esquina Rivadavia

PARADAS CORREDORES ZONA NORTE (cercanías Monumento 20 de Febrero)

1C Avenida Arenales (Easy)

5A Zuviría esquina Alsina

5B Zuviría esquina O'higgins

6 B Zuviría esquina 12 de octubre

6A 6C Gurruchaga esquina 20 de Febrero

7A 7B Zuviría esquina 12 de Octubre

HUAICO MIRASOLES: Zuviría esquina O'higgins

TRONCAL NORTE SUR TRONCAL NORTE OESTE: avenida Arenales (Popeye)

PARADAS CORREDORES INTERURBANOS NORTE

CALDERA CORREDOR 6: Zuviría esquina Rivadavia

SAN LORENZO corredor 7: Ohhiggins esquina Alte. Brown

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