Prepotencia

Cuando la Provincia superó todos los registros que había alcanzado hasta ahora en materia de contagios, se verificó la dispersión en la acción verticalista para enfrentar la pandemia de coronavirus. Las medidas anunciadas por el Presidente de la Nación no encuentran territorio para su aplicación y cada provincia, en ejercicio de su autonomía, está tomando decisiones acordes a su situación y al impacto que tendrán en distintos ámbitos.

Luego de los polémicos anuncios presidenciales del miércoles pero ante un evidente crecimiento de contagios en Salta, el Comité Operativo de Emergencias provincial decidió suspender, a partir del lunes 19, los eventos sociales en salones privados y en locales reconvertidos a gastronómicos con espectáculos. El resto de las restricciones se mantendrán hasta el último día de este mes. Cualquier actividad se paralizará desde la hora cero y hasta las 6, lapso en el que la circulación estará prohibida pero desde la una.

No se desconoce que la situación sanitaria es delicada, al punto que en declaraciones periodísticas el propio ministro de Salud reconoció que, desde el inicio de la pandemia, se estima que la mitad de la población salteña se ha contagiado. Pero no hubo desbordes: el sistema sanitario contuvo la demanda de servicio en la Provincia, como resultado de una estrategia que apunta al equilibrio entre la salud y las actividades propias de una comunidad organizada.

De allí que la decisión de mantener las escuelas abiertas sobresale por sobre otras no menos significativas, como la de no restringir la actividad comercial y seguir confiando en la responsabilidad social pese a los magros resultados que se van obteniendo en ese sentido. En contrario a lo resuelto por el mandatario nacional para el área metropolitana de Buenos Aires, las consideraciones del Gobierno Provincial permiten que no se interrumpa un proceso que ha demostrado lo que algunos sectores especializados y la propia demanda social señalaban.

No es una medida que responda a intereses espurios vinculados al año electoral o a debilidades de gestión. Mantener la presencialidad enmarcada en protocolos de cuidado sanitario en las escuelas es resultado de datos objetivos que dan cuenta que los contagios son ínfimos, tanto entre alumnos como en docentes. La viceministra de Educación informó que apenas el 0,11 por ciento de los escolares son casos positivos o están aislados, mientras que ese porcentaje se eleva al 1, 23 por ciento respecto de docentes. Ante el crecimiento de la curva de contagios, el mensaje busca ajustar la prevención convocando a la familia para que, especialmente los estudiantes del último año del secundario, asuman mayores cuidados y sacrifiquen tradiciones para construir la épica de contener la circulación del virus.

La apuesta del Gobierno no es menor. Hay peatonales y espacios públicos tomados por operadores de la economía informal, gremios que advierten que no están dadas las condiciones para proteger a trabajadores en espacios de trabajo y en transportes públicos y comportamientos desaprensivos de parte de la población. Pese a ello reconoce que no puede asfixiarse a quienes producen, comercian y dan servicios con severas limitaciones.

Y hay aprietes. La ayuda de 15 mil pesos que se pagarán a través de Anses a los titulares de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo y a los monotributistas de las dos categorías más bajas, ha sido dispuesta para el AMBA. A las provincias llegarán cuando sus gobiernos dispongan restricciones.

La dificultad para lograr consensos se reemplaza con la prepotencia. Es un mal que también se debe erradicar.

Salta, 16 de abril de 2021