Una “argentinada”

FM Noticias comenzó a dar una lista de vacunados VIP. Hubo una repercusión inmediata y obliga a advertir que vacunación VIP hubo en todo el país; no hay quien se salve.

El más inteligente de todos fue el gobernador jujeño Gerardo Morales; al segundo día que salió este tema a nivel nacional dijo que iba a investigar porque en su gobierno también había vacunación VIP. Nunca más lo molestaron. Hoy, en Salta, los funcionarios que se han vacunado pueden dar cualquier tipo de respuestas.

Por otro lado, surge del nombre de Ricky Maravilla y ahora viene la excusa de que es una persona que tiene 75 años y fue al hospital a hacerse vacunar. Lo ciertoes que eso no se puede hacer, porque hay un orden a seguir y parece que el artista no lo ha seguido. Pero no lo vamos a estigmatizar.

Hay funcionarios de menor edad al del grupo de riesgo que se han colocado la vacuna. El Ministro de Salud salió a explicar que esas personas forman parte de un grupo estratégico para el funcionamiento del Estado; el tema es que hubiesen avisado en tiempo y forma. Cuando las cosas son claras, no hay necesidad de aclararlas después.

Es la explicación del Gobierno pero no satisface a nadie. No estaba autorizada la vacunación a menores de 70 años, entonces ¿por qué se las vacunó? Si se las vacunó en forma transparente, el Ministerio de Salud hubiese sacado un informe explicando los motivos y se acabó el tema. No se hubiesen generado dudas ni problemas, pero ahora todo queda bajo sospecha. Las explicaciones surgieron porque hubo una denuncia al respecto.

Pero ¿quién denuncia estos casos? Creo que es sencillo determinarlo. En esta situación está quien comete un acto que no corresponde, sea el que se va a vacunar sin reunir las condiciones o quien coloca la vacuna a sabiendas que no debe pero alguien se lo pidió. Un día llega un funcionario del gobierno y maltrata al que vacunó. Esa persona es la que pasa el dato. Mire que sencillo; queda tan endeble el sistema de protección de unos y otros que cualquier cosita que pase, salta por ahí.

La información existe y es verdad lo que dice. Si el Gobierno hubiese informado apropiadamente, esto no hubiese pasado. Se acabó el tema, no es tan grave. El mismo Presidente dijo que las vacunas llegan a las provincias y cada gobernador es responsable del destino de las mismas, pero era necesario que se transparente la situación en tiempo y forma, cuando ocurrió en enero de este año.

Estas cosas pasan y en todo el país hay vacunación VIP. Allí está el caso de Corrientes, donde un ministro llevaba dosis en un auto particular. Es la necesidad de la gente, la voracidad en algunos casos y los compromisos en otros. Hasta ahora no se habló de que alguna vacuna se haya vendido, pero sí que se hicieron favores a amigos y a gente allegada.

No le quepa duda de que en nuestro país pudo haber pasado.