Claudio Mohr: “El municipio no nos consulta nada”

El presidente de Saeta, Claudio Mohr, confirmo en diálogo con Aries, que el Poder Ejecutivo Municipal no dialoga, ni consulta con ellos, sobre las disposiciones que toma en relación al tránsito municipal.

“No hemos tenido ningún contacto con el municipio, tampoco recibimos información”, explicó Mohr.

Algunos días atrás, durante un plenario con concejales capitalinos, el presidente de SAETA tomó conocimiento sobre las pretensiones que tiene el ejecutivo municipal de instalar un Metrobus en Av. San Martín.

Al respecto el funcionario consideró, “esta ciudad no lo permite, tendríamos un recorrido muy cortito de metrobus por lo que, no favorecería para nada la velocidad comercial, por el contrario, dificultaría el transporte y el tránsito”, explicó Mohr.

“En términos generales no tenemos contacto con el Ejecutivo Municipal, no sabemos cuáles son los planes, no nos consultan y tampoco nos piden opiniones, finalizó el titular de SAETA.

Una semana atrás. Desde el Concejo Deliberante, el concejal Jorge Altamirano impulso, un pedido de informes en el que solicita se aclare si habrá modificaciones de paradas de colectivos y circuitos en Av. Belgrano y calle Alvarado, a raíz de la implementación de las nuevas ciclovías.

Al respecto Mohr confirmó que todavía no recibieron formalmente el pedido de informes pero adelantó que no tienen previsto ninguna modificación.