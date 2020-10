Municipales piden que la intendenta Bettina Romero les mejore el sueldo de indigente

El secretario general de Simusa, Sergio Rodríguez, calificó como negativo el resultado de la reunión de paritarias con autoridades de la Municipalidad de Salta y agregó que no pueden soportar el sueldo de indigente que tienen.

Por Aries, Rodríguez destacó que Simusa es el segundo gremio con mayor cantidad de socios por lo que considera que tienen una representación importante y por esta razón califican de “inaceptable” el ofrecimiento de incremento salarial del 6%.

“No tenemos más, vamos a pagar igual esto”, sostuvo que fueron las palabras de los funcionarios que representaban a la Municipalidad, el Secretario de Hacienda, Daniel Amador, el procurador Ramiro Angulo y Javier Massafra.

Rodríguez señaló que Massafra no tiene responsabilidades porque no tiene ningún cargo, por lo que consideran que no pueden acordar nada con él ya que necesitan firmas autorizadas para homologar un acuerdo.

Rodríguez adelantó que no van a ir conciliación, directamente iniciarán medidas de fuerza en cuento pueda organizarse entre los gremios porque la Municipalidad de Salta no está cumpliendo con diferentes ítems como por ejemplo el pago a los trabajadores por capacitación.

Criticó que mientras ofrece un aumento del 6% por debajo del 10% que acordó la Provincia, la Municipalidad contrata empresas tercerizadas para vigilancia privada, desmalezado y limpieza.

Además agrega que hay persecución por parte de la administración de Bettina Romero, porque a los que denuncian u opinan diferente, los persiguen, inventan sumarios, digitan traslados y quitan responsabilidades.

“Tenemos que salir a la calle porque no podemos soportar el sueldo de indigente”, expresó el titular de Simusa.