Buscan que Salta tenga beneficios impositivos en la zona de frontera

En diálogo con El Acople, Zottos explicó que en la discusión se logró unificar los artículos 125 y 126, facultando de esta manera al Poder Ejecuitivo nacional para que otorgue aduanas especiales en zona de frontera para favorecer a pueblos y ciudades con beneficios impositivos.

De esta manera, aseguró que ahora hay que conformar una mesa de trabajo con autoridades provinciales, empresarios para articular con el Gobierno Nacional.

De esta manera, Zottos destacó la necesidad de que los legisladores nacionales tengan compromiso con la gente que los votó y no se dediquen a responder a mezquindades partidarias, porque directamente “estamos en el horno”.

Pidió no estar pensando en si será o no será candidato, sino abocarse a trabajar en equipo pero informar la verdad a los salteños y no la verdad a medias.