Para Godoy, Urtubey volvió y se autoproclamó candidato en pandemia

Por Aries, Godoy recordó que el primero en largar una candidatura en la pandemia fue el exvicegobernador Miguel Isa, quien anunció que sería candidato a concejal por la Capital.

Para el Diputado, la actitud de Isa es lo que Juan Carlos Villamayor llamada “tirar una mojarrita para ver si pesca un tiburón”, es decir que quizás termina candidato a alguna banca en la Legislatura provincial.

Respecto a Urtubey, Godoy señaló que no cree que el exgobernador no quiera ser candidato a nada en estas próximas elecciones, pero remarcó que si su nombre suena a aporte más adelante no tiene problema.

Consideró que también el exmandatario debería haber reconocido que fue diputado nacional y gobernador gracias a Néstor Kirchner, en vez de ponerse a criticar la pelea entre Cristina, Macri y Alberto, de la que “participó activamente contra Cristina y Alberto”.

Recordó que esto le valió a Urtubey que la gente le diga que “No” cuando fue candidato a vicepresidente del economista Roberto Lavagna.

“Dijo acá estoy parado, levantando la mano. Si ustedes quieren seré una opción”, es lo que para Godoy intentó transmitir Urtubey a través de sus declaraciones en Aries.

El diputado provincial y dirigente justicialista aseguró que forma parte de lanzamientos que se dan en época de pandemia caracterizados por la autoproclamaciones porque nadie te propone.

En este sentido, ejemplificó citando los casos de autoproclamaciones nombrando a Andrés Zottos, Miguel Isa, Juan Manuel Urtubey, Emiliano Estrada, Gonzalo Quilodrán, y Alfredo Olmedo que en cualquier momento reaparecerá.

“Me parecen que son proclamaciones políticas de la pandemia. No lo van a hacer publicidad en televisión o radio. Es eso”, finalizó Godoy.