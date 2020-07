Intimaron a Central Norte

Una vez finalizado los vínculos contractuales el 30 de junio en el cuervo se empezó a hablar de quienes iban a seguir, de quienes no y hasta de quienes podrían venir. A pesar de que no este confirmada la vuelta a las canchas, el mercado de pases ,aunque sea de palabra, se activo.

En el caso del equipo dirigido por Ezequiel Medran, quien aun no habría confirmado aun su continuidad, ya varios dieron el si para seguir en el mismo. Como en el caso de Young, Pegini, Rodriguez, Ríos, Reyes, entre otros. Si bien falta algunos jugadores con los cuales la dirigencia de hablar para su continuidad, algunos ya quedaron fuera de los planes del club. Por ejemplo, el caso de Matias Camisay, que no tuvo muchos minutos en cancha; el caso de Leandro Beterette con quien públicamente hubo muchos cruces y hasta la fecha, según lo expresado por su representante no se comunicaron con ellos y por ende todo se encamina para que intimen al club por deuda. Y dos jugadores que ya hicieron efectiva esta acción a través de agremiados son Enzo Gaggi y Leandro Basterrechea.

El jugador que vino a préstamo de Atlético Rafaela, no seguirá y envió la intimación debido a que reclama una deuda económica desde febrero, mes el cual no le habrían completado en su totalidad sus haberes. Mientras, que el defensor central habla de que se le deben 4 meses en total.

Por ahora, recibieron estas dos notificaciones en Central Norte por parte de Basterrechea y Gaggi. Seguro con el pasar de los días, se recibirán o no mas intimaciones. La situación actual de los clubes del ascenso y de los jugadores es muy compleja. Los recursos de las instituciones se ven limitados y aun no se sabe si en este 2020 se volverá a jugar al fútbol en Argentina.,