Con esta victoria, Australia no solo sumó puntos valiosos en el Rugby Championship, sino que además rompió una sequía de 60 años sin ganar en Ellis Park frente a Sudáfrica.
Los Pumas vs. All Blacks, por el Rugby Championship 2025
El combinado argentino sueña con romper una racha negativa ante su gente y arrancar con el pie derecho ante los temibles neozelandeses.Deportes16/08/2025
Luego de algunos test matches y una larga espera, Los Pumas vuelven a la acción este mismo sábado, y lo harán de la mejor manera posible: enfrentándose a los All Blacks en el estreno del Rugby Championship 2025.
Desde el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el partido comenzará a las 18:10 horas y podrá verse gracias a la transmisión televisiva de ESPN 2 o a través del streaming exclusivo de Disney+.
Los Pumas quieren darle una alegría a su gente
El combinado argentino de rugby llega a este compromiso luego de haber sufrido un julio bastante irregular: sufrió dos derrotas ante la selección de Inglaterra, pero cerró el mes con un gran triunfo frente a Los Teros de Uruguay.
Más allá de este arranque con altibajos, Los Pumas buscarán hacer historia este sábado: vencer a los All Blacks en suelo argentino. En 16 partidos disputados como locales, Argentina solo logró un inolvidable empate en 1985, por lo que intentará romper una racha histórica.
Los All Blacks buscan los puntos de visitante
Por su parte, el combinado neozelandés llega a este cotejo tras haber ganado los tres partidos que disputó, todos frente a la flamante selección de Francia.
Los All Blacks saldrán con todo e irán en busca de ampliar aún más su dominio: ganaron 39 de los 43 partidos disputados ante Los Pumas, que apenas lograron tres victorias y un empate.
Formaciones de ambos equipos
Los Pumas: Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán), Pedro Delgado, Franco Molina, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Bautista Delguy, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía.
All Blacks: Ethan de Groot, Codie Taylor, Fletcher Newell, Scott Barrett (capitán), Fabian Holland, Tupou Vaa’i, Du’Plessis Kirifi, Ardie Savea, Cortez Ratima, Beauden Barrett, Rieko Ioane, Jordie Barrett, Billy Proctor, Sevu Reece, Will Jordan.
El elenco de La Ribera llega a este compromiso después de un duro empate 1-1 frente a Racing Club de Avellaneda.
El “Calamar” se llevó los tres puntos con un doblete de Ronaldo Martínez. Ambos equipos cerraron el partido con 10 jugadores cada uno.
Gimnasia y Tiro consiguió un triunfo clave en casa
El Albo consiguió una importante victoria por 1 a 0 ante Maipú de Mendoza que lo deja, de forma parcial, en el tercer lugar de la Zona A.
El próximo lunes ante Central Norte de Salta visitará a Nueva Chicago en Mataderos. El Tribunal de Disciplina de AFA dio a conocer, a través de su boletín oficial, las resoluciones relacionadas con los incidentes ocurridos en el partido ante Almirante Brown y confirmó que el choque entre los "cuervos"y el "torito" se jugará con asistencia de público locaL
El comunicado de Godoy Cruz tras la pelea entre sus hinchas con la policía brasileña en Belo HorizonteDeportes15/08/2025
"Queremos que nuestra casa sea un ejemplo de respeto y que la fiesta sea tan grande como el amor que sentimos por nuestra institución”, informó la institución mendocina. El desquite será la semana que viene, en Cuyo.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Mazzone respaldó a Fiore, habló de errores en las liquidaciones y deslizó que hay áreas que no funcionan
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
Ángel Causarano, director de Complejo Teleférico Salta brindó detalles de los festejos que prepara el establecimiento para niños y niñas de la provincia. Shows de dinosaurios, pintacaritas, regalos y sorteos, entre las actividades para el domingo.
En el marco de la celebración por el Día de las Infancias, la educadora y artista salteña, Mily Ibarra, reflexionó sobre la importancia del juego como un derecho fundamental.
