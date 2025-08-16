Los Pumas vs. All Blacks, por el Rugby Championship 2025

Luego de algunos test matches y una larga espera, Los Pumas vuelven a la acción este mismo sábado, y lo harán de la mejor manera posible: enfrentándose a los All Blacks en el estreno del Rugby Championship 2025.

Desde el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el partido comenzará a las 18:10 horas y podrá verse gracias a la transmisión televisiva de ESPN 2 o a través del streaming exclusivo de Disney+.

Los Pumas quieren darle una alegría a su gente

El combinado argentino de rugby llega a este compromiso luego de haber sufrido un julio bastante irregular: sufrió dos derrotas ante la selección de Inglaterra, pero cerró el mes con un gran triunfo frente a Los Teros de Uruguay.

Más allá de este arranque con altibajos, Los Pumas buscarán hacer historia este sábado: vencer a los All Blacks en suelo argentino. En 16 partidos disputados como locales, Argentina solo logró un inolvidable empate en 1985, por lo que intentará romper una racha histórica.

Los All Blacks buscan los puntos de visitante

Por su parte, el combinado neozelandés llega a este cotejo tras haber ganado los tres partidos que disputó, todos frente a la flamante selección de Francia.

Los All Blacks saldrán con todo e irán en busca de ampliar aún más su dominio: ganaron 39 de los 43 partidos disputados ante Los Pumas, que apenas lograron tres victorias y un empate.

Formaciones de ambos equipos

Los Pumas: Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán), Pedro Delgado, Franco Molina, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Bautista Delguy, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía.

All Blacks: Ethan de Groot, Codie Taylor, Fletcher Newell, Scott Barrett (capitán), Fabian Holland, Tupou Vaa’i, Du’Plessis Kirifi, Ardie Savea, Cortez Ratima, Beauden Barrett, Rieko Ioane, Jordie Barrett, Billy Proctor, Sevu Reece, Will Jordan.

