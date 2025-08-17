Argentina reaccionó después de un flojo primer tiempo y quedó a tiro de try, pero Nueva Zelanda aceleró en el cierre y logró un claro triunfo por 41-24. Una semana después se cruzarán en el José Amalfitani de Liniers.
En 45 minutos: Golazo y asistencia de Lionel Messi en la victoria del Inter Miami
La Pulga regresó tras su lesión y en solo 45 minutos fue decisivo: marcó un golazo y asistió a Luis Suárez en el 3-1 de las Garzas. El equipo de Mascherano quedó cuarto en la Conferencia Este.Deportes17/08/2025
Inter Miami volvió a sonreír de la mano de Lionel Messi. El crack argentino regresó tras la lesión sufrida ante Necaxa por la Leagues Cup y, pese a iniciar como suplente, le alcanzó apenas un tiempo para ser determinante en la victoria 3-1 frente a LA Galaxy, por una nueva fecha de la MLS 2025.
El rosarino ingresó en el segundo tiempo y, a los 38 minutos, se despachó con un golazo para poner el 2-1 parcial. Pero no se quedó ahí: en el cierre del encuentro regaló una exquisita asistencia de taco para que Luis Suárez liquidara la historia con el tercero.
Además, Rodrigo de Paul también tuvo minutos al entrar en el inicio del complemento, aportando frescura al mediocampo de las Garzas.
Con este triunfo, el conjunto dirigido por Javier Mascherano llegó a los 45 puntos y se ubica cuarto en la Conferencia Este, a seis de Philadelphia Union, aunque todavía con tres partidos menos disputados.
Una vuelta soñada para Messi, que reafirma su papel decisivo en un Inter Miami que busca pelear arriba en la MLS.
Con información de 442
El combinado argentino sueña con romper una racha negativa ante su gente y arrancar con el pie derecho ante los temibles neozelandeses.
Con esta victoria, Australia no solo sumó puntos valiosos en el Rugby Championship, sino que además rompió una sequía de 60 años sin ganar en Ellis Park frente a Sudáfrica.
El elenco de La Ribera llega a este compromiso después de un duro empate 1-1 frente a Racing Club de Avellaneda.
El “Calamar” se llevó los tres puntos con un doblete de Ronaldo Martínez. Ambos equipos cerraron el partido con 10 jugadores cada uno.
Gimnasia y Tiro consiguió un triunfo clave en casa
El Albo consiguió una importante victoria por 1 a 0 ante Maipú de Mendoza que lo deja, de forma parcial, en el tercer lugar de la Zona A.
Elecciones en Bolivia: horarios, lugares y votantes habilitados en Salta
La votación se realizará de 8 a 16 horas en Salta capital y en puntos del interior; aproximadamente 2700 personas en Salta podrán participar .
La medida busca fortalecer el vínculo entre los internos y sus familias, en una fecha significativa para la niñez, como parte del acompañamiento integral que promueve el Servicio Penitenciario.
Gimnasia y Tiro consiguió un triunfo clave en casa
El Albo consiguió una importante victoria por 1 a 0 ante Maipú de Mendoza que lo deja, de forma parcial, en el tercer lugar de la Zona A.
Alberto Salvatierra recuperó su pensión y más de 70 personas con discapacidad esperan ser escuchadas
Alberto Salvatierra, una persona con discapacidad que sufrió la suspensión de su pensión, logró que la Agencia Nacional de Discapacidad restableciera el pago tras una denuncia pública.
Vientos de hasta 140 km/h: Alerta amarilla en Salta para este domingo 17 de agosto
El alerta abarca la Puna de Cafayate, San Carlos, San Antonio de los Cobres, La Poma, Molinos, Cachi y otros municipios aledaños, informó el SMN.