En 45 minutos: Golazo y asistencia de Lionel Messi en la victoria del Inter Miami

Inter Miami volvió a sonreír de la mano de Lionel Messi. El crack argentino regresó tras la lesión sufrida ante Necaxa por la Leagues Cup y, pese a iniciar como suplente, le alcanzó apenas un tiempo para ser determinante en la victoria 3-1 frente a LA Galaxy, por una nueva fecha de la MLS 2025.

El rosarino ingresó en el segundo tiempo y, a los 38 minutos, se despachó con un golazo para poner el 2-1 parcial. Pero no se quedó ahí: en el cierre del encuentro regaló una exquisita asistencia de taco para que Luis Suárez liquidara la historia con el tercero.

Además, Rodrigo de Paul también tuvo minutos al entrar en el inicio del complemento, aportando frescura al mediocampo de las Garzas.

Con este triunfo, el conjunto dirigido por Javier Mascherano llegó a los 45 puntos y se ubica cuarto en la Conferencia Este, a seis de Philadelphia Union, aunque todavía con tres partidos menos disputados.

Una vuelta soñada para Messi, que reafirma su papel decisivo en un Inter Miami que busca pelear arriba en la MLS.

Con información de 442