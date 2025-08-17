Fuerte mensaje en un pasacalles para los jugadores de Boca en su visita a Mendoza

En la previa del partido frente a Independiente Rivadavia en Mendoza, Boca Juniors recibió un fuerte mensaje de sus hinchas. Durante la noche del sábado aparecieron pasacalles en el hotel donde concentra el plantel, con frases exigiendo respeto por la camiseta y compromiso en un momento de crisis deportiva.

Los carteles, colocados en las afueras del alojamiento, contenía un fragmento de una conocida canción de La Doce: “La camiseta de Boca se tiene que transpirar”. La letra completa continúa con un mensaje todavía más duro: “Y si no, no se la pongan, ¡váyanse, no roben más!”. Además, se pudo ver un segundo pasacalles con un reclamo directo hacia los futbolistas: “Están en Boca, respeten la camiseta y a su gente”. Ninguno de los pasacalles llevaba firma.

El contexto no es menor: Boca arrastra doce partidos sin triunfos, su peor racha histórica, que incluye los primeros encuentros del tercer ciclo de Miguel Ángel Russo en el club. La última victoria del Xeneize se remonta al 2-0 frente a Estudiantes, con Fernando Gago como DT.

Independiente Rivadavia, un partido clave para Boca

El duelo ante Independiente Rivadavia se presenta como clave. Boca suma apenas tres puntos y está penúltimo en la zona A, aunque todavía tiene chances de meterse en zona de Copa Libertadores a través de la tabla anual. La derrota de Argentinos Juniors frente a Huracán le abrió al Xeneize la posibilidad de volver a ocupar el tercer lugar si consigue los tres puntos en Mendoza.

La presión de los hinchas se hace sentir y los pasacalles en la concentración son una muestra más del clima de tensión que rodea al club. El partido de esta noche, más que tres puntos, puede marcar un antes y un después en la temporada.

Con información de MDZ