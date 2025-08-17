Argentina reaccionó después de un flojo primer tiempo y quedó a tiro de try, pero Nueva Zelanda aceleró en el cierre y logró un claro triunfo por 41-24. Una semana después se cruzarán en el José Amalfitani de Liniers.
Fuerte mensaje en un pasacalles para los jugadores de Boca en su visita a Mendoza
Boca, que esta noche enfrenta a Independiente Rivadavia, atraviesa su peor racha histórica y los hinchas comienzan a perder la paciencia.Deportes17/08/2025
En la previa del partido frente a Independiente Rivadavia en Mendoza, Boca Juniors recibió un fuerte mensaje de sus hinchas. Durante la noche del sábado aparecieron pasacalles en el hotel donde concentra el plantel, con frases exigiendo respeto por la camiseta y compromiso en un momento de crisis deportiva.
Los carteles, colocados en las afueras del alojamiento, contenía un fragmento de una conocida canción de La Doce: “La camiseta de Boca se tiene que transpirar”. La letra completa continúa con un mensaje todavía más duro: “Y si no, no se la pongan, ¡váyanse, no roben más!”. Además, se pudo ver un segundo pasacalles con un reclamo directo hacia los futbolistas: “Están en Boca, respeten la camiseta y a su gente”. Ninguno de los pasacalles llevaba firma.
El contexto no es menor: Boca arrastra doce partidos sin triunfos, su peor racha histórica, que incluye los primeros encuentros del tercer ciclo de Miguel Ángel Russo en el club. La última victoria del Xeneize se remonta al 2-0 frente a Estudiantes, con Fernando Gago como DT.
Independiente Rivadavia, un partido clave para Boca
El duelo ante Independiente Rivadavia se presenta como clave. Boca suma apenas tres puntos y está penúltimo en la zona A, aunque todavía tiene chances de meterse en zona de Copa Libertadores a través de la tabla anual. La derrota de Argentinos Juniors frente a Huracán le abrió al Xeneize la posibilidad de volver a ocupar el tercer lugar si consigue los tres puntos en Mendoza.
La presión de los hinchas se hace sentir y los pasacalles en la concentración son una muestra más del clima de tensión que rodea al club. El partido de esta noche, más que tres puntos, puede marcar un antes y un después en la temporada.
Con información de MDZ
La Pulga regresó tras su lesión y en solo 45 minutos fue decisivo: marcó un golazo y asistió a Luis Suárez en el 3-1 de las Garzas. El equipo de Mascherano quedó cuarto en la Conferencia Este.
El combinado argentino sueña con romper una racha negativa ante su gente y arrancar con el pie derecho ante los temibles neozelandeses.
Con esta victoria, Australia no solo sumó puntos valiosos en el Rugby Championship, sino que además rompió una sequía de 60 años sin ganar en Ellis Park frente a Sudáfrica.
El elenco de La Ribera llega a este compromiso después de un duro empate 1-1 frente a Racing Club de Avellaneda.
El “Calamar” se llevó los tres puntos con un doblete de Ronaldo Martínez. Ambos equipos cerraron el partido con 10 jugadores cada uno.
Elecciones en Bolivia: horarios, lugares y votantes habilitados en Salta
La votación se realizará de 8 a 16 horas en Salta capital y en puntos del interior; aproximadamente 2700 personas en Salta podrán participar .
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Feriados 2025: cuándo es el próximo en Argentina después del domingo 17 de agostoArgentina16/08/2025
De acuerdo al calendario nacional, el próximo feriado será en octubre, ya que septiembre no hay ninguno.
Deudas de millones y quiebra total: la reconocida cadena de comida rápida que se declaró en bancarrotaEl Mundo16/08/2025
Después de no poder afrontar sus obligaciones financieras, la empresa se tuvo que declarar en bancarrota.
Vientos de hasta 140 km/h: Alerta amarilla en Salta para este domingo 17 de agosto
El alerta abarca la Puna de Cafayate, San Carlos, San Antonio de los Cobres, La Poma, Molinos, Cachi y otros municipios aledaños, informó el SMN.