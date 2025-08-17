La Pulga regresó tras su lesión y en solo 45 minutos fue decisivo: marcó un golazo y asistió a Luis Suárez en el 3-1 de las Garzas. El equipo de Mascherano quedó cuarto en la Conferencia Este.
Rugby Championship: Los Pumas cayeron ante los All Blacks en su debut
Argentina reaccionó después de un flojo primer tiempo y quedó a tiro de try, pero Nueva Zelanda aceleró en el cierre y logró un claro triunfo por 41-24. Una semana después se cruzarán en el José Amalfitani de Liniers.Deportes17/08/2025
Los Pumas cayeron frente a Nueva Zelanda en el inicio del Rugby Championship, con un resultado final de 41 a 24. El encuentro se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba ante más de 50 mil personas. A pesar de un flojo primer tiempo (10-31), el seleccionado argentino logró reaccionar y se acercó en el marcador a 24-31.
Sin embargo, los All Blacks recuperaron el dominio del partido en los minutos finales para sellar su victoria. Rodrigo Isgró, Tomás Albornoz y Joaquín Oviedo fueron los autores de los tries para el equipo nacional, que buscará su revancha en el estadio de Vélez la próxima semana.
El combinado argentino sueña con romper una racha negativa ante su gente y arrancar con el pie derecho ante los temibles neozelandeses.
Con esta victoria, Australia no solo sumó puntos valiosos en el Rugby Championship, sino que además rompió una sequía de 60 años sin ganar en Ellis Park frente a Sudáfrica.
El elenco de La Ribera llega a este compromiso después de un duro empate 1-1 frente a Racing Club de Avellaneda.
El “Calamar” se llevó los tres puntos con un doblete de Ronaldo Martínez. Ambos equipos cerraron el partido con 10 jugadores cada uno.
Gimnasia y Tiro consiguió un triunfo clave en casa
El Albo consiguió una importante victoria por 1 a 0 ante Maipú de Mendoza que lo deja, de forma parcial, en el tercer lugar de la Zona A.
Elecciones en Bolivia: horarios, lugares y votantes habilitados en Salta
La votación se realizará de 8 a 16 horas en Salta capital y en puntos del interior; aproximadamente 2700 personas en Salta podrán participar .
La medida busca fortalecer el vínculo entre los internos y sus familias, en una fecha significativa para la niñez, como parte del acompañamiento integral que promueve el Servicio Penitenciario.
Alberto Salvatierra recuperó su pensión y más de 70 personas con discapacidad esperan ser escuchadas
Alberto Salvatierra, una persona con discapacidad que sufrió la suspensión de su pensión, logró que la Agencia Nacional de Discapacidad restableciera el pago tras una denuncia pública.
Vientos de hasta 140 km/h: Alerta amarilla en Salta para este domingo 17 de agosto
El alerta abarca la Puna de Cafayate, San Carlos, San Antonio de los Cobres, La Poma, Molinos, Cachi y otros municipios aledaños, informó el SMN.