Rugby Championship: Los Pumas cayeron ante los All Blacks en su debut

Los Pumas cayeron frente a Nueva Zelanda en el inicio del Rugby Championship, con un resultado final de 41 a 24. El encuentro se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba ante más de 50 mil personas. A pesar de un flojo primer tiempo (10-31), el seleccionado argentino logró reaccionar y se acercó en el marcador a 24-31.

Sin embargo, los All Blacks recuperaron el dominio del partido en los minutos finales para sellar su victoria. Rodrigo Isgró, Tomás Albornoz y Joaquín Oviedo fueron los autores de los tries para el equipo nacional, que buscará su revancha en el estadio de Vélez la próxima semana.

Con información de TyC Sports