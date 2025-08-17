Rugby Championship: Los Pumas cayeron ante los All Blacks en su debut

Argentina reaccionó después de un flojo primer tiempo y quedó a tiro de try, pero Nueva Zelanda aceleró en el cierre y logró un claro triunfo por 41-24. Una semana después se cruzarán en el José Amalfitani de Liniers.

Deportes17/08/2025

los-pumas-vs-all-blacks-2025_862x485

Los Pumas cayeron frente a Nueva Zelanda en el inicio del Rugby Championship, con un resultado final de 41 a 24. El encuentro se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba ante más de 50 mil personas. A pesar de un flojo primer tiempo (10-31), el seleccionado argentino logró reaccionar y se acercó en el marcador a 24-31.

Sin embargo, los All Blacks recuperaron el dominio del partido en los minutos finales para sellar su victoria. Rodrigo Isgró, Tomás Albornoz y Joaquín Oviedo fueron los autores de los tries para el equipo nacional, que buscará su revancha en el estadio de Vélez la próxima semana.

Con información de TyC Sports 

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail