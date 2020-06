Martín Grande le pidió a Huergo que se arrepienta y denuncie a funcionarios

Por Aries, Espeche aseguró que en el expediente quedó constancia de que Martín Grande lo fue a visitar a Huergo un día determinado sin supuestamente ninguna razón y tres días después de haber sido detenido.

El abogado aseguró que Grande “puede esgrimir lo que quiere para eludir su responsabilidad” en esa visita que se dio en el marco de la causa en la que recientemente el empresario fue procesado junto a otras ocho personas por ser considerado por el juez federal Julio Leonaro Bavio como integrantes de una “asociación ilícita tributaria”.

Espeche aseguró que el diputado nacional de Cambiemos no tenía razón alguna para ir a visitar a Huego ya que no eran amigos, el detenido estaba incomunicado, y sin embargo pasó y tiempo después no sabe explicar por qué fue ahí.

En esa oportunidad, el letrado detalló que Martín Grande le pidió al empresario que se acoja a la figura de arrepentido y hable con el fiscal de la causa, Ricardo Toranzos.

Continuó Espeche, diciendo que de esta forma a Huergo se le solicitó que reconozca los supuestos delitos provinciales, municipales y de orden nacional y que la fiscalía le iba a bajar la pena.

Finalizó contando que de esta forma el empresario a cambio debería denunciar a personas que en aquel momento eran funcionarios municipales en la gestión de Gustavo Sáenz.