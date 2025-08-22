Atrapado con dos matafuegos en Ciudad Judicial, piden su prisión preventiva

El fiscal penal 1, Pablo Paz, imputó de forma provisional a un hombre de 36 años como autor del delito de hurto (dos hechos) en concurso real.

Durante la audiencia de imputación fue asistido por defensa oficial y prestó declaración, dando su versión de lo ocurrido.

Desde la Fiscalía, en atención a que el acusado registra en su planilla prontuarial reiterados hechos delictivos contra la propiedad, como así tambíén antecedentes condenatorios, se solicitó ante el Juzgado de Garantías 3 del distrito Centro, su prisión preventiva.

El pasado 18 de agosto, personal de seguridad del edificio principal de Ciudad Judicial, detectó la presencia sospechosa de un hombre en los pasillos y al interceptarlo, éste se comportó hostil. Al intervenir personal policial, se encontró en el bolso que portaba, dos matafuegos que habría sustraído.

De los registros fílmicos, pudo determinarse que el acusado habría cometido un hecho similiar el pasado mes de junio.