El siniestro ocurrió en diciembre de 2023. La mujer con su automóvil, realizó una maniobra imprudente, causando un siniestro con una motocicleta, donde viajaban un hombre y una mujer.
Atentado contra CFK: Tras casi tres años en prisión, liberan a uno de los “copitos”
El Tribunal Oral Federal 6 excarceló al acusado por el intento de asesinato de Cristina Kirchner, luego de que fiscalía y querella no formularan cargos en su contra.Judiciales21/08/2025
El Tribunal Oral Federal 6 ordenó excarcelar a Gabriel Carrizo, uno de los tres acusados por el intento de asesinato de la ex presidenta Cristina Kirchner luego de que ni la fiscalía ni la querella formularan una acusación en su contra en la etapa de alegatos finales.
Carrizo quedó libre al término de la audiencia del juicio oral en los tribunales federales de Retiro, tras estar preso durante casi tres años desde que fue detenido por orden de la jueza federal María Eugenia Capuchetti en septiembre de 2022 y procesado como supuesto "partícipe secundario" del hecho, informaron fuentes judiciales.
En la etapa de alegatos finales del juicio, la fiscal Gabriela Baigún pidió condenar a 19 años de prisión al principal acusado y autor del disparo fallido contra la entonces Vicepresidenta el 1 de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel y a 14 años a Brenda Uliarte, pero no encontró pruebas para acusar a Carrizo, en similar postura a la que mantuvo la querella de la ex vicepresidenta en su alegato.
Ante ello el abogado de Carrizo, Gastón Marano, pidió al Tribunal Oral Federal 6 la "inmediata soltura" desde la sede judicial ante la falta de acusación.
Carrizo estuvo preso en la cárcel de Marcos Paz y los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari concedieron su excarcelación una vez terminada la audiencia.
La fiscalía pidió condenar a Sabag Montiel y Uliarte por intento de homicidio triplemente agravado por violencia de género en modalidad de violencia política y el debate se reanudará el 10 de septiembre próximo.
Con información de Noticias Argentinas
Jueza sugiere reforma urgente en la Ley de Quiebras
La jueza Victoria Ambrosini advirtió por Aries sobre el sobreendeudamiento de las personas físicas en Salta y las fallas de una ley que no protege a los consumidores.
Cae la cúpula de HLB Pharma: detuvieron al empresario García Furfaro por muertes con fentaniloJudiciales21/08/2025
El dueño de HLB Pharma fue detenido por la PSA y Gendarmería en la causa que investiga 96 muertes. También apresaron a sus hermanos, su madre y directivos.
El juicio contra “la banda de los copitos” continúa con los alegatos de la fiscalíaJudiciales20/08/2025
Gabriela Baigún expondrá este miércoles los argumentos finales sobre el intento de asesinato a Cristina Kirchner.
Se encontraba cumpliendo una condena por la comisión del mismo delito y en un allanamiento realizado en su domicilio, se secuestró sustancia estupefaciente, dinero y otros elementos de interés.
Nuevas pruebas complican a tres empleadas del hogar “Casita Feliz” por violencia contra niñosJudiciales20/08/2025
De la audiencia de debate, donde se juzgó a nueve operadoras del hogar, entre los meses de marzo y abril pasados, surgieron numerosos elementos probatorios que permitieron continuar la investigación.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Laura Cartuccia: "Gano tres millones y no llego a fin de mes"
En un streaming la candidata a senadora por el PV, Laura Cartuccia, generó una acalorada polémica al hablar de su situación económica. "La gente se caga de hambre y no la estoy pasando bien", afirmó.
En Diálogos.gob, el Ministro de Economía de la Provincia advirtió sobre la importancia de que el Estado nacional cuente con su Presupuesto 2026. “La base de la república es el Presupuesto”, señaló.
Emergencia en discapacidad y aumento a jubilados: ¿Cómo votaron los Diputados salteños?Política20/08/2025
En ambos puntos, Calletti, Outes, Vega y Estrada votaron en contra de los vetos. Mientras que los libertarios, Orozco, Zapata y Moreno, votaron a favor de sostener la decisión del Gobierno Nacional.
Alerta amarilla en Salta por vientos fuertes: Ráfagas de hasta los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes de tipo Zonda que afectarán a gran parte de la provincia de Salta durante el día de hoy, 21 de agosto, y con posible extensión para el viernes.