Atropelló a dos motociclistas, los mató y seguirá en libertad

Jueza sugiere reforma urgente en la Ley de Quiebras
La jueza Victoria Ambrosini advirtió por Aries sobre el sobreendeudamiento de las personas físicas en Salta y las fallas de una ley que no protege a los consumidores.
El siniestro ocurrió en diciembre de 2023. La mujer con su automóvil, realizó una maniobra imprudente, causando un siniestro con una motocicleta, donde viajaban un hombre y una mujer.Judiciales21/08/2025
El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado contra Silvia Quispe Guzmán, como autora del delito de homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor agravado por el resultado múltiple.
El juez de la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, Martín Pérez, luego de recibir la confesión de la acusada y con el acuerdo de las partes, la condenó a una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional con inhabilitación especial para conducir vehículos automotores por el término de 5 años. También deberá cumplir reglas de conducta por el término de 3 años, entre las que se cuenta realizar un curso de seguridad vial en una oficina de una autoridad pública de la materia.
El hecho sucedió el 23 de diciembre de 2023 sobre avenida Tavella de la ciudad de Salta, cuando una mujer conducía un vehículo por la vía principal y realizó una maniobra prohibida y antirreglamentaria, lo que provocó un siniestro con una motocicleta donde viajaban un hombre y una mujer, quienes resultaron heridos y luego fallecieron.
El dueño de HLB Pharma fue detenido por la PSA y Gendarmería en la causa que investiga 96 muertes. También apresaron a sus hermanos, su madre y directivos.
Gabriela Baigún expondrá este miércoles los argumentos finales sobre el intento de asesinato a Cristina Kirchner.
Se encontraba cumpliendo una condena por la comisión del mismo delito y en un allanamiento realizado en su domicilio, se secuestró sustancia estupefaciente, dinero y otros elementos de interés.
De la audiencia de debate, donde se juzgó a nueve operadoras del hogar, entre los meses de marzo y abril pasados, surgieron numerosos elementos probatorios que permitieron continuar la investigación.
El hecho ocurrió el 31 de agosto de 2023 en barrio Solidaridad de la ciudad de Salta, cuando el menor de 11 años ingresó sin vida al hospital, luego de haber sido golpeado por su progenitora.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
En declaraciones a Aries, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, anunció que solicitará la emergencia sanitaria en la provincia.
La Cámara baja tratará un proyecto que propone fijar el huso horario en -04 GMT, buscando un mejor aprovechamiento de la luz solar y una reducción del consumo energético.
En un streaming la candidata a senadora por el PV, Laura Cartuccia, generó una acalorada polémica al hablar de su situación económica. "La gente se caga de hambre y no la estoy pasando bien", afirmó.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes de tipo Zonda que afectarán a gran parte de la provincia de Salta durante el día de hoy, 21 de agosto, y con posible extensión para el viernes.