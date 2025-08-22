Robo y homicidio en Ciudad del Milagro: Prisión preventiva para dos acusados

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia flexible y multipropósito fijada por la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu), donde el juez de Garantías 2 del distrito Centro, analizó el pedido de prisión preventiva realizado oportunamente para dos hombres de 26 y 35 años, imputados como coautores del delito de homicidio en ocasión de robo.

Tras haber escuchado los fundamentos de las partes, hizo lugar a lo solicitado por el fiscal González y dictó la prisión preventiva de ambos acusados, fundamentada en los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación, en atención a los antecedentes delictivos de los acusados y la gravedad del hecho investigado.

Sucedió en la madrugada del pasado 12 de julio, cuando un hombre de 43 años fue lesionado en el interior de su vivienda, ubicada en barrio Ciudad del Milagro, en la zona norte de la ciudad, en un contexto vinculado a la comercialización y consumo de sustancias estupefacientes.

El lesionado fue trasladado al hospital San Bernardo, donde falleció por la gravedad de la herida sufrida. Los sospechosos fueron individualizados a partir del trabajo de la Unidad de Investigación UGAP y fueron detenidos ese mismo día.