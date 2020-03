Docentes Autoconvocados realizarán un banderazo

Por Aries, una de las delegadas, Verónica Morales, aseguró que la medida se toma ante la negativa de las autoridades provinciales de llamarlos para debatir, mientras convocan a los dirigentes de los sindicatos docentes.

“Los gremios a nosotros no nos representan. El que conoce el terreno y necesidad del docente y las escuelas, son los que estamos día a día en las aulas. Estas personas que son sindicalistas no salen de su escritorio”, sostuvo Morales.

También criticó que la dirigencia sindical de la docencia vaya solamente a pedir un incremento salarial y nada más.

En este sentido, remarcó que desde los Autoconvocados están pidiendo el saneamiento de la grilla docente, que tiene muchos códigos en negro que nunca fueron blanqueados.

Criticó que las escuelas se encuentren en un estado obsoleto, se les otorgue muy pocos fondos para realizar reparaciones y también para comprar los alimentos que se les otorgan a los alumnos.

“Algunas escuelas que tienen jornada completa que no tiene el presupuesto para este año y los niños se tuvieron que volver a la casa a tomar y comer porque la escuela no tenía para brindárselo. Y no es la escuela, es el Estado que no está reparando estas necesidades básicas”, finalizó Morales.