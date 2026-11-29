Dos personas encapuchadas arrojaron impresiones con la imagen del dictador Jorge Rafael Videla dentro del domicilio de Bertha Lozano, histórica militante de derechos humanos en Salta, hecho que derivó en una denuncia formal por amenazas y en el repudio de organizaciones sociales, según difundió en su cuenta oficial de X la periodista Maira López.
El episodio y la denuncia judicial
De acuerdo con el relato difundido, el hecho ocurrió el jueves 26 de noviembre, cuando las cámaras de seguridad registraron a dos jóvenes con el rostro cubierto arrojando impresiones en tamaño A4 dentro del garaje de la vivienda. Las imágenes no aparecieron en otras propiedades de la cuadra y habrían sido preparadas y dirigidas específicamente hacia su domicilio.
Bertha Lozano —integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos e hija de Germán Lozano Cazón, militante comunista boliviano, sindicalista y defensor de los derechos humanos— presentó una denuncia por amenazas ante el Ministerio Público Fiscal, la cual ya fue aceptada, aunque hasta el momento no trascendió qué fiscalía interviene ni qué medidas se dispusieron. "Hay gente que nunca se fue. El mensaje es: todavía estamos", advirtió la referente.
Repudio de organismos de derechos humanos
Ante lo sucedido, la Mesa de Derechos Humanos de Salta calificó el episodio como un acto de amedrentamiento destinado a "sembrar miedo, disciplinar y silenciar", y exigió que se investigue el hecho, se identifique a los responsables y se garantice la integridad física de Lozano, en un pronunciamiento al que también se sumaron organismos de todo el país.
El fenómeno climático incluye abundante caída de agua, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento. Las autoridades recomiendan asegurar objetos sueltos en los hogares y no cruzar arroyos con correntada.