La Municipalidad de Salta realiza controles de velocidad con radares móviles en distintos puntos de la ciudad, a partir de los reclamos de vecinos canalizados a través del Munibot.

Uno de los procedimientos se desarrolló el viernes sobre avenida Reyes Católicos, en barrio Tres Cerritos, donde los agentes verificaron la velocidad de circulación y la documentación de los conductores.

Durante el operativo se labraron actas y se retuvieron vehículos en aquellos casos en los que se detectó exceso de velocidad y falta de documentación obligatoria.

Los radares no generan multas automáticas

El secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assennato, aclaró que los dispositivos tienen una finalidad preventiva y no generan multas automáticas.

Los agentes utilizan los radares para detectar excesos de velocidad, advertir a los conductores sobre las máximas permitidas y verificar las condiciones exigidas para circular.

Qué documentación se exige en los controles

Los conductores deberán contar con:

Licencia de conducir vigente.

Seguro obligatorio al día.

Cédula verde.

Revisión Técnica Obligatoria (RTO), en el caso de los automotores.

Assennato confirmó que los operativos continuarán en distintos sectores de la ciudad y complementarán los controles de alcoholemia, uso de casco y ruidos molestos en motocicletas.