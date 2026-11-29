El próximo martes 1 de diciembre se realizará el Foro Regional de Innovación y Desarrollo Territorial, organizado por el Ministerio de Economía y Servicios Públicos de Salta junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La jornada se desarrollará de 8:30 a 18 horas en el Salón Cafayate de UTHGRA, ubicado en Mitre 966 de la capital salteña.

El periodista y economista Sebastián Campanario estará a cargo de la moderación, mientras que Francisco Saboya, expresidente del parque tecnológico Porto Digital de Recife, Brasil, brindará una conferencia internacional.

Financiamiento, minería y economía del conocimiento

El programa contempla una presentación sobre el Polo Tecnológico de Salta y su financiamiento con apoyo del BID, además de seis paneles temáticos:

Desarrollo de parques científicos y tecnológicos.

Fuentes de financiamiento público y privado.

Economía del conocimiento, empleo calificado y exportaciones.

Minería, energía y desarrollo de proveedores locales.

Innovación tecnológica aplicada a la agroindustria.

Tecnología y competitividad turística.

Cómo participar del foro

La convocatoria está dirigida a representantes de organismos públicos, empresas, universidades, emprendimientos tecnológicos y profesionales vinculados con la innovación.

La participación requiere inscripción y acreditación previa.

Formulario de inscripción: https://eventos.amautta.com.ar/new2026/ForoRegionaldeInnovacionyForoInnovacionyDesarrolloTerritorial/