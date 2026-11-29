Castraciones gratuitas en Salta: cronograma por barrios y cómo solicitar turnos
La Municipalidad de Salta continuará la semana con los operativos gratuitos de castración de mascotas en distintos barrios de la ciudad.
El servicio contará con dos móviles veterinarios, uno itinerante y otro con atención en un punto fijo. El primero dispondrá de 30 turnos diarios, mientras que el segundo tendrá capacidad para 40 intervenciones por jornada.
Cronograma de castraciones gratuitas
Móvil 1
Lunes 30: barrio San Justo IV, manzana 13, segunda cancha de Santa Mónica. Turnos: 3872102659.
Martes 1: barrio Costanera, Leguizamón esquina Los Andes, junto al centro de salud N.º 31. Turnos: 3874565870.
Miércoles 2: barrio Primero de Mayo, manzana 327 C, lote 15. Turnos: 3875619894.
Jueves 3: barrio San Silvestre, San Martín 3310. Turnos: 3874565870.
Viernes 4: barrio Juan Manuel de Rosas, Los Fronterizos 212. Turnos: 3875150744.
Móvil 2
Del lunes 30 de noviembre al jueves 3 de diciembre atenderá en la Casona de Castañares, avenida Bernardo Houssay, manzana 6, casa 30.
Los turnos podrán solicitarse por WhatsApp al 3875150744.