Con un operativo realizado el viernes en San Lorenzo, finalizó una nueva edición del programa nacional “Ver Para Ser Libres”, destinado a garantizar el acceso a la salud visual de niños y adolescentes.

Durante cinco semanas, dos unidades móviles recorrieron 46 localidades de 43 municipios salteños, donde se realizaron 3.733 controles oftalmológicos.

El balance contabilizó 3.343 anteojos, entre aquellos entregados durante las jornadas y los derivados a laboratorio para su confección específica.

Más de 13 mil anteojos gratuitos

Según informó el Gobierno provincial, las distintas intervenciones de los programas “Ver Para Ser Libres” y “Mirar Inclusión” permitieron superar los 13 mil anteojos entregados sin cargo durante la actual gestión.

La iniciativa se desarrolla mediante un trabajo conjunto entre el Ministerio de Capital Humano de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Social de Salta.

Atención oftalmológica para niños y adolescentes

El programa está destinado a menores de 6 a 17 años e incluye controles oftalmológicos y la provisión gratuita de anteojos recetados.

Los operativos buscan facilitar el acceso a la salud visual, detectar dificultades oftalmológicas de manera temprana y favorecer el desempeño escolar de los beneficiarios.