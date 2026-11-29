En el marco de la 20ª edición de la Marcha del Orgullo, Nelson, integrante de la organización, cuestionó el cumplimiento de la Ley de Identidad de Género en Salta, particularmente en materia de acceso a la salud.

En Qué Domingo, por Aries, el referente señaló que todavía existen dificultades para garantizar los tratamientos hormonales a las personas que desean acceder a ellos.

Además, advirtió sobre la falta de especialistas para realizar cirugías de adecuación corporal en la provincia.

Según explicó, esta situación obliga a algunas personas a trasladarse a otras provincias y recurrir a instancias judiciales para acceder a las intervenciones.

Reclaman la adhesión a la Ley Nacional de VIH

Otro de los planteos de las organizaciones es la adhesión provincial a la Ley Nacional de VIH, particularmente en lo referido al régimen jubilatorio y las políticas de diagnóstico temprano.

Sin embargo, el referente destacó el trabajo del programa provincial de VIH y la realización de testeos semanales en diferentes municipios y centros integradores comunitarios.

Discriminación y violencia

El organizador también cuestionó las situaciones de discriminación que atraviesan las personas de la diversidad sexual en Salta.

“El pueblo salteño acompaña, pero también tiene una doble moralidad”, expresó al señalar las contradicciones entre las manifestaciones públicas de apoyo y las situaciones de exclusión que persisten en la vida cotidiana.