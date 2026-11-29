Este domingo se realizará la 20ª edición de la Marcha del Orgullo en Salta, en coincidencia con el vigésimo aniversario del asesinato de Pelusa Liendro, referente de la comunidad trans.

En Qué Domingo, por Aries, Nelson, integrante de la organización, confirmó que la movilización se realizará pese al pronóstico de tormentas. En caso de precipitaciones intensas, esperarán a que mejoren las condiciones para iniciar el recorrido.

“No se suspende la marcha”, aseguró.

Horario y recorrido de la Marcha del Orgullo

La concentración comenzará a las 17:30 en el Paseo de la Diversidad, ubicado en avenida San Martín y Lavalle, con la participación de emprendedores y artistas.

La movilización está prevista para las 18:30 y recorrerá avenida San Martín, Pellegrini, Urquiza y Buenos Aires hasta llegar a la plaza 9 de Julio.

La jornada finalizará con un acto y espectáculos en vivo en la Recova del Cabildo.

Las consignas de la movilización

Bajo el lema “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”, las organizaciones reclamarán el cumplimiento de la Ley de Identidad de Género, la adhesión provincial a la Ley Nacional de VIH y la derogación del artículo 114 del Código Contravencional.

También exigirán el cese de la persecución policial contra personas travestis y trans, el acceso a una vivienda digna y una reparación histórica para las personas trans adultas.

El referente convocó a las familias salteñas a participar de la movilización en reclamo de una igualdad plena y real para toda la comunidad.