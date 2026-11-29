La Municipalidad de Salta realizará una nueva semana de vacunación antirrábica gratuita desde este lunes 30 de noviembre hasta el viernes 4 de diciembre.

Los operativos se desarrollarán de 9:30 a 12:30 horas, sin necesidad de solicitar turnos previos.

Cronograma de vacunación antirrábica

Lunes 30: barrio 25 de Mayo, centro vecinal de Ayacucho esquina Corrientes.

Martes 1: barrio Pereyra Rozas, manzana 625, casa 8, frente al tanque de agua.

Miércoles 2: barrio Pereyra Rozas, manzana 605 C, lote 1, frente a la plaza y parada del corredor 7B.

Jueves 3: barrio Pereyra Rozas, manzana 614, casa 33, forrajería.

Viernes 4: barrio Juan Manuel de Rosas, Los Fronterizos 212.

Desde el área municipal de Bienestar Animal solicitaron a los vecinos llevar a sus mascotas con correa y bozal para evitar inconvenientes durante las jornadas.