Desde este lunes 30 de noviembre habrá un corte total de tránsito en calle Derecho Viejo, esquina avenida Ex Combatientes de Malvinas, en barrio Santa Anita, debido a obras de repavimentación.

La Municipalidad de Salta informó que los trabajos contemplan la remoción de la calzada deteriorada y la preparación de la base estructural para su posterior pavimentación.

Cuáles serán los desvíos

Mientras duren las obras, los conductores tendrán dos alternativas de circulación:

Quienes circulen por avenida Ex Combatientes de Malvinas deberán ingresar a los barrios por calle Leandro Alem .

Otra opción será circular por Cambalache y Cuesta Abajo, para retomar el tramo habilitado de calle Derecho Viejo.

Hasta cuándo durarán las obras

Según el cronograma municipal, los trabajos se extenderán hasta el domingo 20 de diciembre.

Las autoridades solicitaron circular con precaución y respetar las indicaciones durante el período de intervención.