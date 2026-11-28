El CIC de barrio Bicentenario será escenario este sábado 28 de noviembre, de 18 a 20, de una nueva edición del Gran Patio Criollo, con música en vivo, danzas tradicionales y una feria de emprendedores.

La actividad organizada por la Municipalidad de Salta se desarrollará en el predio ubicado en Alpes y Héroes de Malvinas. La invitación está dirigida a las familias de la zona este y barrios cercanos.

Música y danzas tradicionales

La programación incluye las actuaciones de Viviana Báez, el bandoneonista Néstor Saavedra y el grupo Los de la Linda. También participarán academias folclóricas invitadas.

En paralelo, emprendedores de la zona ofrecerán sus productos. Quienes deseen sumarse o reservar un espacio pueden comunicarse previamente al 387 226-6138.

Desde la organización invitaron a los vecinos a acercarse con el mate para compartir la propuesta al aire libre.