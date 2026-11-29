Tener trabajo ya no garantiza ingresos suficientes para mantener a una familia por encima del umbral de la pobreza. Un informe del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reveló que el 72% de los trabajadores argentinos percibe ingresos inferiores al valor de una canasta básica familiar.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, durante el segundo trimestre de 2026, ese porcentaje de trabajadores registró ingresos inferiores a $1.500.000, monto de referencia para un hogar integrado por dos adultos y dos niños.

Los sectores laborales más afectados

Entre las actividades con mayor proporción de trabajadores cuyos ingresos no alcanzan el valor de la Canasta Básica Total se encuentran:

Servicio doméstico: 98%.

Gastronomía y alojamiento: 86%.

Construcción: 86%.

Comercio: 80%.

Industria manufacturera: 73%.

La situación también alcanza al 59% de los asalariados registrados y al 89% de los informales.

Casi 500 mil puestos de trabajo registrado menos

Entre el tercer trimestre de 2023 y el segundo de 2026, el mercado laboral registró una pérdida neta de 498.645 puestos asalariados registrados.

En contrapartida, aumentó el trabajo por cuenta propia y el empleo informal. Según el estudio, los asalariados formales representan apenas el 44% de los ocupados, el porcentaje más bajo desde 2016.

El deterioro laboral y la pobreza

El informe también identificó un saldo neto de 867 mil nuevos pobres en los aglomerados urbanos durante el período comprendido entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026.

Los factores laborales explicaron alrededor del 80% de los ingresos a la pobreza, principalmente por la pérdida del empleo y el deterioro de los salarios.