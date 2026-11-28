En medio de la volatilidad cambiaria, los bancos solicitaron al Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerca de US$ 200 millones en billetes para atender la creciente demanda de efectivo ante la salida de depósitos en moneda extranjera.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el pedido busca garantizar la disponibilidad de dólares en las sucursales y evitar demoras en las operaciones de retiro.

La solicitud de las entidades financieras coincide con una sostenida demanda de divisas. Durante octubre, las compras de moneda extranjera por parte de particulares superaron los US$ 3.000 millones.

Desde el sector financiero señalaron que el requerimiento forma parte de los mecanismos habituales de abastecimiento preventivo de efectivo en las distintas plazas del país.

El movimiento se produce en un contexto de seguimiento de las reservas internacionales y de cuestionamientos de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el traslado y la custodia de lingotes de oro en el exterior.