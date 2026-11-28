El Estado nacional enfrenta 1.108 demandas laborales presentadas desde enero de 2024, cuyo monto total asciende a $67.974 millones.

Los datos se desprenden del informe de gestión que presentó el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante el Senado, en respuesta a una consulta de la Unión Cívica Radical (UCR) a la Procuración del Tesoro de la Nación.

Los expedientes, según citó Noticias Argentinas, comprenden reclamos por despidos y otras controversias vinculadas con las relaciones laborales en la administración pública nacional.

Más del 99% de las causas continúa abierto

Del total de demandas registradas, 1.097 permanecen activas y apenas 11 fueron cerradas.

De estas últimas, cinco concluyeron, dos cuentan con sentencias cumplidas, tres fueron desistidas durante la etapa inicial del juicio y una fue rechazada.

Un reclamo millonario en dólares

Entre los expedientes figura el de un exempleado del Banco Nación, que trabajó en una sucursal de San Pablo, Brasil, cuyo reclamo incluye más de US$ 1,1 millones.

Los importes consignados corresponden a los montos reclamados judicialmente y podrían experimentar modificaciones por actualizaciones durante los procesos.