La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) rechazó los términos de la Resolución 1742/2026 del Ministerio de Salud, que elimina la obligatoriedad de contar con un farmacéutico como director técnico de determinados establecimientos que fabrican, importan o comercializan productos biomédicos.

En declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, la presidenta de COFA, Alejandra Gómez, cuestionó la medida celebrada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La dirigente advirtió que la normativa, que entra en vigencia este sábado, involucra insumos como jeringas, agujas, guías de suero y materiales quirúrgicos, cuyas fallas de esterilización podrían comprometer la salud de los pacientes.

Advierten por los controles sanitarios

Gómez aclaró que la entidad no se opone a la incorporación de otras profesiones, pero reclamó que previamente se establezcan las competencias y conocimientos que deberán acreditar quienes asuman la dirección técnica.

También planteó interrogantes sobre la capacidad del Estado para fiscalizar la calidad, garantizar la trazabilidad de los insumos y retirar del mercado aquellos productos que presenten defectos.

Cuestionamientos por la falta de diálogo

Desde la Confederación cuestionaron que el Gobierno nacional avanzara con la modificación normativa sin consultar previamente a las entidades profesionales vinculadas con la actividad.

“Simplificar trámites no puede significar reducir garantías sanitarias. Desregular no puede significar desproteger”, concluyó Gómez.