La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó el estado de los pasos fronterizos internacionales para este domingo 29 de noviembre, con restricciones horarias y advertencias por las condiciones meteorológicas.

Las principales recomendaciones están relacionadas con los fuertes vientos en alta montaña, la probabilidad de lluvias en el norte provincial y las elevadas temperaturas en la frontera con Paraguay.

Pasos fronterizos con Chile

Paso de Sico: habilitado con restricciones, de 9 a 19 horas, para toda clase de vehículos.

Paso Socompa: habilitado exclusivamente para tránsito ferroviario. Se prevén vientos de 67 km/h.

Paso de Jama: habilitado de 8 a 20 horas para todo tipo de vehículos, sujeto a las condiciones meteorológicas. Se esperan vientos de 64 km/h.

Pasos fronterizos con Bolivia

Aguas Blancas – Chalanas: habilitado de 6 a 20 horas.

Salvador Mazza: habilitado las 24 horas.

Los Toldos: habilitado las 24 horas, con probabilidad de lluvias.

Aguas Blancas – Puente Internacional: habilitado las 24 horas.

Paso fronterizo con Paraguay

El cruce internacional de Misión La Paz se encuentra habilitado de 7 a 20 horas. Se prevé una temperatura máxima de 35 grados.

Recomendaciones para los viajeros

Las autoridades solicitaron consultar el estado de los pasos antes de iniciar el viaje, llevar la documentación correspondiente y verificar la disponibilidad de combustible.

También recomendaron contar con abrigo adecuado para circular por zonas de alta montaña, mantener una buena hidratación y extremar las precauciones ante los fuertes vientos y las posibles precipitaciones.