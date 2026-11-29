Este domingo 29 de noviembre, distintas rutas nacionales y provinciales de Salta presentan dificultades para la circulación debido a la presencia de baches, animales sueltos, agua en la calzada y trabajos de mantenimiento.

Según informó la Subsecretaría de Defensa Civil, los conductores deberán extremar las precauciones, especialmente en sectores de montaña y caminos con cruces de ríos.

Estado de las rutas nacionales

Ruta Nacional 34: baches, animales en banquinas y agua sobre la calzada entre Pichanal y Embarcación. También hay obras y circulación de camiones hacia General Mosconi.

Rutas nacionales 9 y 34: maquinaria trabajando entre Rosario de la Frontera y Metán. Calzada resbaladiza en Cabeza de Buey.

Ruta Nacional 16: presencia de camiones y baches.

Ruta Nacional 36: calzada en mal estado.

Ruta Nacional 51: presencia de un socavón y baches en distintos sectores del recorrido hacia la Puna.

Ruta Nacional 68: calzada irregular entre La Merced y La Viña, con deslizamientos en el sector de la Garganta del Diablo.

Ruta Nacional 81: animales y malezas en las banquinas.

Ruta Nacional 86: pavimentada hasta Tonono.

Ruta Nacional 9, en La Caldera: calzada angosta, trabajos de bacheo y escurrimiento de agua.

En Capital, continúan los trabajos sobre la colectora de avenida Bolivia.

Estado de las rutas provinciales

Entre las principales advertencias se destaca la presencia de neblina en la Ruta Provincial 33, en el sector del Parque Nacional Los Cardones.

RP 18: camino con pedregullo y cruce de río con caudal en Isla de Cañas.

RP 5, 29, 30 y 41: presencia de animales sobre la calzada.

RP 20: pozos en el camino hacia el Parque Nacional El Rey.

RP 44: calamina, pozos, bancos de arena y cruces de ríos.

RP 47: camino de ripio con vados y pozos en el sector del Cañón del Juramento.

RP 55: calzada irregular y agua en las banquinas entre Seclantás y Molinos.

RP 94: trabajos de Vialidad.

RP 27: tareas de mantenimiento en Tolar Grande.

RP 133: camino sin pavimentar, con calamina y sectores de cornisa en Iruya. Recomiendan no cruzar arroyos.

También se informó sobre la presencia de malezas y animales en distintos caminos del norte y este provincial.

Recomendaciones para circular

Las autoridades solicitaron reducir la velocidad, respetar la señalización, mantener las luces bajas encendidas y conservar una distancia prudencial entre vehículos.

El estado de los caminos está sujeto a modificaciones por las condiciones meteorológicas, por lo que recomiendan consultar los reportes oficiales antes de viajar.