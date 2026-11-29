El aviso meteorológico alcanza a Capital, el Valle de Lerma y sectores del norte provincial. Se esperan precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros.

Este domingo 29 de noviembre rige una alerta meteorológica por tormentas para distintas localidades de Salta, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Según informó la Subsecretaría de Defensa Civil, también podrían registrarse vientos y precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros.

Las zonas afectadas por las tormentas

Yungas de Iruya, Santa Victoria y Orán.

Departamentos San Martín, Capital, Cerrillos, Guachipas y La Viña.

Zonas bajas de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma.

Zona montañosa de Cafayate y sectores aledaños.

Recomendaciones ante las lluvias intensas

Las autoridades recomendaron evitar cruzar arroyos con correntada, asegurar techos y objetos que puedan ser desplazados por el viento.

También solicitaron evitar la circulación innecesaria, especialmente en zonas rurales, y mantenerse informados a través de los canales oficiales.