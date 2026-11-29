Las elecciones generales de España registraron una participación superior a la de los comicios de 2023, en una jornada en la que se definirá la nueva composición del Parlamento.

Según informó TN, los datos del Ministerio del Interior indican que, hasta las 14 horas de España, habían votado 15.663.302 personas, lo que representa el 45,5% del electorado.

Los cuatro principales candidatos, Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio), ya emitieron sus votos.

Más de 25 mil españoles votaron en Argentina

En Argentina, más de 25.500 ciudadanos españoles participaron de las elecciones, sobre un padrón de aproximadamente 520 mil personas habilitadas.

La votación se desarrolló entre el 21 y el 26 de noviembre en los consulados de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca.

A qué hora se conocerán los resultados

Los centros electorales cerrarán a las 20 horas de España (16 de Argentina), mientras que los primeros resultados oficiales comenzarán a difundirse una hora después.

Está prevista una conferencia de prensa de las autoridades españolas alrededor de las 18:30, hora argentina, dependiendo del avance del escrutinio.

En estos comicios se renovarán los 350 escaños del Congreso de los Diputados y 209 del Senado. La composición del Congreso será determinante para la elección del próximo presidente del Gobierno español.