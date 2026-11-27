El Ministerio de Salud de la Nación modificó los requisitos para ejercer la dirección técnica de establecimientos que producen, importan o comercializan productos biomédicos.

La Resolución 1742/2026 establece que podrán asumir esa responsabilidad profesionales con título universitario cuyas incumbencias resulten compatibles con las características y tecnologías de los productos.

Hasta ahora, la regulación reservaba a farmacéuticos la dirección técnica de determinados establecimientos de producción e importación y del comercio mayorista o minorista de los productos alcanzados.

Entre los fundamentos, Salud sostuvo que la evolución tecnológica requiere incorporar profesionales con formación específica y que la exigencia anterior alcanzaba incluso a productos cuya naturaleza no demanda conocimientos farmacéuticos.

Cada designación deberá contar con autorización de la autoridad de aplicación. Además, el director técnico solo podrá desempeñarse como tal en una empresa.

La modificación entrará en vigencia el sábado 28 de noviembre y se aplicará a las nuevas solicitudes. Las habilitaciones anteriores conservarán su validez, aunque sus titulares podrán solicitar el nombramiento de un nuevo responsable bajo los criterios actualizados.