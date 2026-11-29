Un incendio destruyó dos aulas de la Escuela N.º 6.117 Remedios de Escalada, ubicada en la localidad de Calchaquí, al norte de la provincia de Santa Fe.

Según informó QZ Noticias, tras controlar las llamas, los bomberos encontraron una amenaza escrita con tiza en uno de los pizarrones: “Los voy a matar a todos”.

Los primeros indicios apuntan a que el incendio habría sido provocado intencionalmente, aunque las circunstancias del hecho todavía son materia de investigación.

Los daños en el establecimiento

Las aulas afectadas habían sido refaccionadas y pintadas recientemente. El espacio también era utilizado por un instituto terciario de enfermería y biología.

Entre las pérdidas se encuentran las medallas que los estudiantes de séptimo grado debían recibir durante su acto de colación.

Los investigadores encontraron botellas y materiales escolares desordenados en el sector afectado, que no contaba con cámaras de seguridad ni alarmas.

Repercusiones por el ataque

La subsecretaria de Asuntos Electorales de Santa Fe, Juliana Caillat, lamentó lo ocurrido y manifestó su disposición a colaborar con la recuperación de las instalaciones.

Por su parte, el diputado provincial Sergio Rojas repudió el episodio y expresó su preocupación por la violencia contra los espacios comunitarios.