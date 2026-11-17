Los docentes y auxiliares de la educación de Chubut recibirán un tercer aguinaldo, que se sumará a los dos pagos anuales habituales. La medida está prevista para los primeros días de marzo de 2027 y busca reconocer el trabajo de la comunidad educativa en la mejora de los niveles de alfabetización.

El pago extraordinario se realizará bajo las mismas condiciones que los aguinaldos de junio y diciembre. Su implementación inicial será mediante un decreto provincial.

Un reconocimiento por los avances educativos

La decisión está vinculada con los resultados obtenidos por Chubut en materia de alfabetización. Según los datos difundidos por el Gobierno provincial, el distrito pasó de ocupar los últimos lugares del país a ubicarse entre las cuatro provincias con mejores indicadores.

Hace seis años, Chubut atravesaba una situación crítica en materia educativa, con estudiantes de cuarto grado que todavía no habían adquirido habilidades básicas de lectura y escritura.

La mejora de esos resultados fue presentada como el principal fundamento para otorgar el beneficio económico extraordinario a docentes y trabajadores auxiliares.

El presupuesto educativo aumentará un 64%

Junto con el tercer aguinaldo, Chubut incrementará un 64% los recursos destinados a educación, que pasarán de $835 mil millones a $1,31 billones.

Parte de esos fondos se destinará a infraestructura y mantenimiento de establecimientos escolares, con especial atención a las instituciones ubicadas en zonas rurales.

Además, se enviará un proyecto de ley a la Legislatura provincial para garantizar la continuidad de los recursos educativos en los próximos años.

Las medidas fueron anunciadas por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien vinculó el reconocimiento económico con el esfuerzo realizado por docentes y auxiliares para mejorar los indicadores de alfabetización.

Fuente: Provincia 23.