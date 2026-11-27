El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, volvió a cuestionar las políticas económicas impulsadas por Javier Milei y utilizó la situación argentina como ejemplo para advertir sobre las propuestas de sus adversarios políticos.

“En Argentina usaron la motosierra y derivó en una recesión económica”, afirmó el mandatario español, en referencia al programa de reducción del gasto público implementado por la administración libertaria.

En el marco de la discusión electoral española, Sánchez se preguntó si sus contrincantes “no están viendo lo que pasa” en Argentina y cuestionó las consecuencias sociales del modelo económico.

“Hay una desigualdad absolutamente disparada”, sostuvo al referirse a la situación del país bajo el Gobierno de Milei.

Las declaraciones del dirigente socialista apuntaron contra las propuestas de ajuste económico y reducción de la intervención estatal que identificó con las políticas aplicadas en Argentina.

El pronunciamiento representa un nuevo capítulo en las diferencias políticas e ideológicas entre Sánchez y Milei, quienes han protagonizado sucesivos cruces públicos desde la llegada del libertario a la Casa Rosada.

De esta manera, el programa económico argentino volvió a ocupar un lugar en el debate político español, donde Sánchez lo presentó como una advertencia frente a las propuestas de sus adversarios electorales.