El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), Santiago López Soto, solicitó la elevación a juicio de la causa contra Luis Marcelo Gerónimo, de 40 años, acusado de tentativa de homicidio simple en perjuicio de un adolescente.

El hecho ocurrió el 29 de mayo en inmediaciones de la calle Hugo del Carril, en barrio Juan Manuel de Rosas, cerca del río Mojotoro, en la ciudad de Salta.

Según la hipótesis fiscal, el acusado persiguió al adolescente con un camión cargado de ripio, luego de un incidente en el que habría intentado quitarle un rifle de aire comprimido.

La víctima sufrió la amputación de una pierna

De acuerdo con el testimonio del adolescente, el conductor lo amenazó con atropellarlo si no se detenía. Posteriormente, una de las ruedas traseras del vehículo pasó por encima de su pierna derecha.

Las lesiones pusieron en riesgo su vida y requirieron múltiples intervenciones quirúrgicas, entre ellas la amputación de la pierna derecha.

El menor recibió el alta médica el 2 de julio y presenta secuelas anatómicas y funcionales permanentes.

Las pruebas contra el acusado

La investigación incorporó testimonios, pericias mecánicas, estudios genéticos y análisis de las comunicaciones del acusado posteriores al hecho.

A partir de las pruebas reunidas, López Soto sostiene que Gerónimo actuó con dolo eventual, al continuar la marcha del camión pese a conocer la presencia del adolescente y aceptar el riesgo que representaba para su vida.