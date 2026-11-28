Messi cerró su 2026 entre el adiós a la Selección y la eliminación del Inter Miami
La eliminación del Inter Miami ante Columbus Crew en la primera ronda de los playoffs de la MLS marcó el final de la actividad oficial de Lionel Messi en 2026.
A los 39 años, el capitán argentino atravesó una temporada marcada por su despedida de la Selección argentina, nuevos récords individuales y una temprana eliminación en el campeonato estadounidense.
El último Mundial y la despedida de la Selección
Según informó TN, Messi convirtió ocho goles en ocho partidos durante el Mundial 2026 y superó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico de la competencia.
La Argentina alcanzó la final del certamen, donde perdió por 1-0 ante España en tiempo suplementario.
Su despedida de la Albiceleste se concretó el 6 de octubre en el estadio Monumental, con un gol y dos asistencias en la victoria por 3-0 frente a Benín.
Un título y una eliminación con Inter Miami
La única consagración del rosarino a nivel clubes durante 2026 fue la Campeones Cup, tras derrotar por 2-0 a Cruz Azul en septiembre.
Sin embargo, el equipo de Florida no consiguió superar la fase de grupos de la Leagues Cup y quedó eliminado tempranamente de la Concachampions.
El último golpe llegó ante Columbus Crew, que se impuso por 3-0 y 1-0 en los playoffs de la MLS. De esta manera, Messi terminó su temporada sin posibilidades de defender el campeonato obtenido en 2025.