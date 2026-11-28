La eliminación del Inter Miami ante Columbus Crew en la primera ronda de los playoffs de la MLS marcó el final de la actividad oficial de Lionel Messi en 2026.

A los 39 años, el capitán argentino atravesó una temporada marcada por su despedida de la Selección argentina, nuevos récords individuales y una temprana eliminación en el campeonato estadounidense.

El último Mundial y la despedida de la Selección

Según informó TN, Messi convirtió ocho goles en ocho partidos durante el Mundial 2026 y superó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico de la competencia.

La Argentina alcanzó la final del certamen, donde perdió por 1-0 ante España en tiempo suplementario.

Su despedida de la Albiceleste se concretó el 6 de octubre en el estadio Monumental, con un gol y dos asistencias en la victoria por 3-0 frente a Benín.

Un título y una eliminación con Inter Miami

La única consagración del rosarino a nivel clubes durante 2026 fue la Campeones Cup, tras derrotar por 2-0 a Cruz Azul en septiembre.

Sin embargo, el equipo de Florida no consiguió superar la fase de grupos de la Leagues Cup y quedó eliminado tempranamente de la Concachampions.

El último golpe llegó ante Columbus Crew, que se impuso por 3-0 y 1-0 en los playoffs de la MLS. De esta manera, Messi terminó su temporada sin posibilidades de defender el campeonato obtenido en 2025.