River Plate visitará este sábado desde las 22 a Instituto, en el estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio busca avanzar hacia la conquista del campeonato, su principal vía de clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Según informó 442, el portal deportivo de Perfil, la principal variante respecto al triunfo ante Lanús será el regreso de Gonzalo Montiel, quien cumplió las dos fechas de suspensión por su expulsión en el Superclásico. Reemplazaría a Giovanni González.

Acuña y Beltrán, recuperados

Marcos Acuña y Lucas Beltrán entrenaron a la par de sus compañeros tras superar las molestias físicas que sufrieron ante Lanús. Ambos se perfilan como titulares.

Francisco Ortega y Sebastián Driussi aparecen como alternativas ante cualquier inconveniente de último momento.

En el mediocampo, ante las bajas de Aníbal Moreno y Fausto Vera, Santiago Espíndola sería titular por tercer partido consecutivo.

La probable formación de River ante Instituto

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.